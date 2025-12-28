Emrah Savcı Giriş Tarihi: Trabzonspor, Oğuz Aydın'ın peşinde
Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'ı kiralamak için resmi teklif yaptı.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluk yarışının içinde yer alan bordo-mavililer, Fenerbahçeli Oğuz Aydın'ın peşine düştü.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'ı kiralamak için resmi teklif yaptı.
Edinilen bilgilere göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ı arayarak milli oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini iletti.
Fenerbahçe’nin genç futbolcu için Trabzonspor'a henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.
25 yaşındaki Oğuz Aydın, Alanyaspor forması giydiği dönemde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin öğrencisi olmuştu. Bu nedenle bordo-mavili ekip, oyuncuyu yakından tanıyor.
10 milyon euro piyasa değerindeki Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe ile 24 resmi maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.
