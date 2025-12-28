  • İSTANBUL
Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'ı kiralamak için resmi teklif yaptı.

Trabzonspor, Oğuz Aydın'ın peşinde

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluk yarışının içinde yer alan bordo-mavililer, Fenerbahçeli Oğuz Aydın'ın peşine düştü.

Trabzonspor, Oğuz Aydın'ın peşinde

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'ı kiralamak için resmi teklif yaptı.

Trabzonspor, Oğuz Aydın'ın peşinde

Edinilen bilgilere göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ı arayarak milli oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini iletti.

Trabzonspor, Oğuz Aydın'ın peşinde

Fenerbahçe’nin genç futbolcu için Trabzonspor'a henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.

Trabzonspor, Oğuz Aydın'ın peşinde

25 yaşındaki Oğuz Aydın, Alanyaspor forması giydiği dönemde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin öğrencisi olmuştu. Bu nedenle bordo-mavili ekip, oyuncuyu yakından tanıyor.

Trabzonspor, Oğuz Aydın'ın peşinde

10 milyon euro piyasa değerindeki Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe ile 24 resmi maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.

