Başkan Öntürk Reyhanlı'dan ticaret kurumlarını ziyaret etti

Başkan Öntürk’e ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak eşlik etti.



Yaptığı konuşmada Başkan Öntürk, Hatay genelinde yürütülen asfalt ve altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek verilen sözlerin adım adım hayata geçirildiğini söyledi.



HBB Başkanı Öntürk, inanç ve dayanışma içerisinde hareket ettiklerini belirterek 6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak ve afetlerden etkilenmeyen bölgelerde de Büyükşehir kimliğine yakışır bir şehir modeli oluşturmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Öntürk: 15 İlçeye Eşit Hizmet Veriyoruz



Başkan Öntürk, “Şu an biz Hatay’ın her noktasında, ayrım yapmadan Reyhanlı’dan oy çıkmadı diye 1 metre asfaltı Reyhanlı’ya çok görülenlere inat, bir iş yapıyoruz. 15 ilçeye de eşit hizmet veriyoruz.” dedi.



Milletvekili Yayman, “Hatay’da, Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı‘nın başkanlığında yapılamaz denen işler yapılıyor. Yenişehir gölü peyzaj yeniden aslına uygun olarak yapılacak.” dedi.



Milletvekili Yayman: Geleceğe Bakıyoruz



Milletvekili Yayman konuşmasının devamında, geçmişte “oy verildiği kadar hizmet edildiği” anlayışının doğru olmadığını belirterek bir dönem vatandaşların hizmet talebine karşılık “oy verdiniz mi ki hizmet istiyorsunuz?” şeklinde yaklaşımlar olduğunu hatırlatarak “Geleceğe bakıyoruz.” sözlerine yer verdi.