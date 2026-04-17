Başkan Öntürk Arsuz'da dev yatırımları yerinde inceledi

Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün’ün de eşlik ettiği incelemelerde Başkan Öntürk, ilçede devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.

Projeler Hakkında Detaylı Bilgi Aldı

Spor salonu, çok amaçlı salon, halı saha, sahil bandı düzenlemeleri, plaj alanları, ilçe merkezindeki yollar ve çevre yolu projelerini tek tek gezen Başkan Öntürk, çalışmaların son durumu hakkında detaylı incelemelerde bulunarak HBB bürokratlarına talimat verdi.

Teknik ve Uygulama Süreçleriyle İlgilendi

Her bir projeyi yerinde tek tek inceleyen Başkan Öntürk, çalışmaların yalnızca sahadaki uygulama sürecini değil, aynı zamanda teknik ve planlama aşamalarını da detaylı şekilde değerlendirdi.

Projelerin hem teorik altyapısını hem de uygulama safhasını titizlikle ele alan Başkan Öntürk, yatırımların işleyişine dair kapsamlı analizlerde bulundu.

Sahadaki ilerlemeyi dikkatle takip eden Öntürk, çalışmaların planlanan takvime uygun ve yüksek kalite standardında tamamlanması için süreci yakından yönlendirdi.