Başkan milli güreşçilerden madalya sözü aldı

Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı’nın Milli Sporcuları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret etti. Başkan Güler milli sporculardan dünya şampiyonasından madalya kazanarak döneceklerine dair söz aldı.

Ziyarette başarının ahlaklı ve erdemli olmakla kazanılacağının altını çizen Başkan Güler, Ordu’nun güreşteki başarısının daha akademik hale dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Sporcuları tebrik eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da sporun gelişmesi ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Başkan Güler: “Ordu’da sporu daha akademik hale getirelim”

Ordu’da sporun daha akademik bir yapıya kavuşması adına nelerin yapılabileceğini değerlendiren Başkan Güler, “Ordumuzun böyle müstesna gençlere ihtiyacı vardı. Burada sadece ahlaklı değil, aynı zamanda hem kuvvetli hem de erdemli insanları arıyoruz. Erdemin içinde bütün güzel özellikler var.Mertlik, dürüstlük, şeffaflık, tutarlılık bunların hepsi bu kavramın içerisinde. İnşallah bunları birlikte gerçekleştiririz. Çünkü başarı ahlaklı ve erdemli olunca anlam kazanıyor. Sizin branşınız aynı zamanda ferdi sporlar içerisinde yer alıyor. Türkiye’de ferdi sporda yeni bir uygulama olarak takım hareketi nasıl oluşabilir. Türkiye’de bunlarla ilgili bir şey oluşturalım. Ordu’nun spor Ar-Ge si olsun bu.Ferdi spor acaba birlikte bir spora dönüşebilir mi? Mesela e-spor diye bir şey var. E-sporda aynı zamanda taktik de geliştiriyorsunuz. E-sporla güreşi taktik açısından nasıl uydurabiliriz? Ordu’da akademik bir yapıya nasıl gidebiliriz? Ordu’da ki bu başarıyı biraz daha akademik, daha bilimsel olarak geliştirebilir miyiz?” diye konuştu.

Kara: “Ordu’da şampiyon sporcu çıkarmak için elimizden geleni yapacağız”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Kara ise Ordu Büyükşehir Spor Kulübü hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Başta amatör ve olimpik branşlarda başarılı olmak adına Ordu Büyükşehir Spor Kulübü 2 yıl önce kuruldu. Kulübümüz kurulalı 2 yıl olmasına rağmen bu süreçte çok yol kat ettik. Alt yapı yeni başlamasına rağmen bu sene çıkmış olduğumuz müsabakalarda grekoromen stilde takım halinde Türkiye şampiyonu, serbest stilde detakım halinde Türkiye 2. si olduk. Ordu’da geçmişte bu branşta şampiyon güreşçilerimiz çıktı. Bundan sonraki süreçte sizin de desteklerinizle Ordu’dan şampiyon sporcu çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

Ordulu sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecekler

Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonasında başarılı olup madalya almaya hak kazanan sporcular, 29 Temmuz- 04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek olan Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecekler.

Ayrıca Türkiye Güreş Federasyonunun 2018 - 2019 faaliyet programında yer alan Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Şampiyonalarda yurt içi ve yurt dışı başarı kazanan 5 serbest ve 3 grekoromen stil sporcu 17 - 23 Haziran 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Faenza şehrinde yapılacak olan Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonasına katılacaklar.

Dile kolay: 34 altın, 25 gümüş ve 38 bronz madalya

2018 yılında 10 serbest ve grekoromen stil güreş müsabakalarında 12 Altın, 10 Gümüş ve 15 Bronz madalya kazanan serbest ve grekoromen stil güreş takımı, 2019 yılında katılmış olduğu 17 serbest ve grekoromen stil güreş müsabakalarında 34 Altın, 25 Gümüş ve 38 Bronz madalya kazandı.

2018-2019 sezonunda dereceye giren sporcular ise şöyle:

Serbest stil sporcuları:

Ahmet Yücel 51 Kg. Yıldızlar Türkiye 2.si, Uluslararası Fevzi Şeker Turnuvası 3.sü

Muhammet Karavuş 55 Kg. Yıldızlar Türkiye 3.sü, Uluslararası Zafer Turnuvası 3.sü, Uluslararası Fevzi Şeker Turnuvası 3.sü

Halit Özmüş 71Kg. Yıldızlar Türkiye 1.si, Uluslararası Zafer Turnuvası 1.si,

Nihat Bektaş 80 Kg. Yıldızlar Türkiye 2.si, Uluslararası Zafer Turnuvası 3.sü, Uluslararası Fevzi Şeker Turnuvası 1.si

Adil Mısırcı 110 Kg. Yıldızlar Türkiye 3.sü, Uluslararası Zafer Turnuvası 2.si

Grekoromen stil sporcuları:

Abdullah Ateş 71 Kg. Yıldızlar Türkiye 1.si, Uluslararası Zafer Turnuvası 3.sü, Akexandru Uluslararası Güreş Turnuvası Romanya 2.si

Umut Çelem 80 Kg. Yıldızlar Türkiye 3.sü, Uluslararası Zafer Turnuvası 3.sü, Akexandru Uluslararası Güreş Turnuvası Romanya 2.si

Oktay Demir 92 Kg. Yıldızlar Türkiye 1.si, Uluslararası Zafer Turnuvası 1.si,Akexandru Uluslararası Güreş Turnuvası Romanya 1.si