Başkan Mehmet Cabbar’dan Eczacılar Günü mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 14 Mayıs Eczacılar günü nedeniyle Develi’deki bütün eczaneleri ziyaret ederek eczacıların günlerini kutladı.

Özellikle korona virüs ile mücadele de özveriyle vermiş oldukları hizmetlerden dolayı eczacılara teşekkürlerini iletip çiçek hediye eden Cabbar Başkan “Eczacılarımız, sağlık sistemimize de çok değerli katkılar sunmaktadır. Eczacılar, eczacılık hizmetlerinden halkımızın en iyi şekilde yararlanabilmesini temin ederek bu hizmetlerin kesintisiz olarak verilebilmesini sağlamaktadır. Zaman kavramı gözetmeksizin hastaların sağlığı için çalışarak toplum sağlığını merkeze alan hizmetleriyle sağlık sektörünün temel taşları konumunda İlacın üretiminden, hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada görev yapan eczacılarımız, hastalık ile mücadele alanlarında önemli destekler veriyor. Korona virüs ile mücadele sürecinde Eczacılarımızın da yaşadıkları zorluklar var ve bu süreçte çok önemli bir görev üstleniyorlar. Toplum sağlımıza verdiğiniz emek ve katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum, 14 Mayıs Eczacılar gününüz kutlu olsun” dedi.

Çiçek ve ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade eden eczacılar, Başkan Mehmet Cabbar’a teşekkür etti.