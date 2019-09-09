0553 313 94 23

Başkan Kulat’tan Rektör Uysal’a hayırlı olsun ziyareti

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğüne atanan Prof.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:41
Başkan Kulat’tan Rektör Uysal’a hayırlı olsun ziyareti

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcılığına atanan Prof Dr. Muammer Gavas’a Simav AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Simav AK Parti İlçe Başkanı Kulat “Dumlupınar Üniversitesi’nin yeni yönetimine destek vermek amacıyla, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer ile birlikte ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Simav Teknoloji Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu ile Sağlık Meslek Yüksek Okulu yönetimine, Ak Parti Simav Teşkilatı olarak yanında olduğumuzu belirttik. Dumlupınar Üniversitesi’ne bu yıl kayıt olan ve tüm öğrencilerimiz ile akademik kadroya başarılar diliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane’de Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
    1. Gümüşhane’de Belediye Başkanlığı..
    2. Yemen'in liman kenti Hudeyde'de..
    3. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    4. Samsun Tekkeköy 276 TOKİ konutları ne..
    5. Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası..
    6. Kadın girişimciler, kurdukları..
    7. Güney Afrika'daki 400 Nijeryalı..
    8. Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza..
    9. Başkan Esen, DADD üyeleriyle bir araya..
    10. TAŞGAD’tan şehit ve gazi çocuklarına..
    11. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah..
    12. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    13. “Alpullu Yeni Turizm Konuları..
    14. 09.09.2019’da ’evet’ dediler
    15. Aşure günü yapılması gereken ibadetler..
    16. Kerbela’da şehit edilen Hazreti..
    17. Üzerine yük asansörü düşen işçi..
    18. Galatasaray, Kasımpaşa maçının..
    19. Suya düşen otizmli çocuk hayatını..
    20. Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi..
    21. Küçükçekmece’de yeni eğitim öğretim..
    22. BM'den İklim değişikliği uyarısı
    23. Kamil Karabörk kimdir? Hatay Emniyet..
    24. "Anaların eylemi Anadolu'nun umududur"
    25. Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde..
    26. Sultangazi'de sahte içki operasyonu!
    27. Edenred Türkiye Kadın Yelken..
    28. Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
    29. Başkan Arısoy, Haluk Ündeğer..
    30. Van deprem son dakika kaç şiddetinde..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!