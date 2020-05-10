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Aktüel

Başkan Köse’den şehit annelerine ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 22:33:43 -
Başkan Köse’den şehit annelerine ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.


Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafeyi korumak adına kapıdan ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Elif Köse, şehit annelerine çiçek ve mektup verdi.


Başkan Köse, "Malum süreç sebebi ile kısa ziyaretlerle, bizim için ne kadar kıymetli olduklarını, sahip oldukları annelik vasıflarının ehemmiyetinin bilincinde olduğumuzu, bizlerin de onların evladı olduğumuzu paylaşmak istedik. Bu kısa ziyaretlerde ki sohbette hissettiklerimizi ifade etmenin, hassas duygular için sözlerin yetersiz kalacağı düşüncesi ile bir mektup yazarak takdim etmek istedim. Bu vesile ile hayatta olan tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, olmayanlara ise Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

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