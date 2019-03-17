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Başkan Kılıç’tan Yeni Zelanda’daki terör saldırısına sert tepki

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına sert tepki göstererek, “İnsanı insana kırdıran bu karanlık zihniyetle, Avrupa’daki İslamofobiyle ve ırkçılıkla ömrüm boyunca mücadele ettim.

17 Mart 2019 Pazar 22:27
Başkan Kılıç’tan Yeni Zelanda’daki terör saldırısına sert tepki

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına sert tepki göstererek, “İnsanı insana kırdıran bu karanlık zihniyetle, Avrupa’daki İslamofobiyle ve ırkçılıkla ömrüm boyunca mücadele ettim. Bu mücadeleyi sizlerle birlikte sürdürmeye devam edeceğim” dedi.


Pazar mesaisini yöre dernekleriyle buluşmaya ayıran Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kastamonu Kethida Derneği, Niğde Çamardılılar Derneği veDiyarbakır Bismil Derneği’ni ziyaret etti. Dernek ziyaretlerinde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kılıç, yeni dönemdeki projelerini anlattı. Geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda’da, Cuma namazı sonrası iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı terör saldırısına sert tepki gösteren Kılıç, saldırıyı kınadı.



“Avrupa’da İslamofobi ile mücadele ettim”


Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Kılıç, şunları kaydetti:


“Biz bu karanlık senaryolara geçmişte de çok şahit olduk. Ben ömrümü İslamofobi ve ırkçılıkla mücadeleye adadım. Milyonlarca Türk ve Müslüman göçmenin büyük zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi verdiği Avrupa’da camiler, ibadethaneler yaparak varlığımızı sürdürmeye çalıştık. Bunu şunun İçin anlatıyorum. Hangi inançtan olursa olsun, insanların özgürce inançlarının gereğini yerine getirmesi gerekiyor. İnsanı insana kırdıran, inançlar üzerinden ırkçılık ve ayrımcılık yapan, terörü besleyen bu karanlık zihniyetle o gün de mücadele ettim, bundan sonra da sizlerin güçlü desteği ile devam edeceğim. Ne olursa olsun, dünyaya sevgi ve hoşgörü tohumları edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:27
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