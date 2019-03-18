0553 313 94 23

Başkan Kılıç, şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu

Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:13
Başkan Kılıç, şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında, şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen kahvaltıda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Koşullar ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü, hepimizin kişisel hırslarının ve beklentilerinin üzerinde gelmelidir. O nedenle ne yapıp edeceğiz, bize miras bırakılan bu Cumhuriyet’i hep beraber el birliğiyle korumaya devam edeceğiz” dedi.


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde şehit aileleri ve gaziler onuruna bir kahvaltı verdi. Kahvaltıya, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra CHP İlçe Başkanı Savaş Yücel, İYİ Parti İlçe Başkanı Yağız Bayraktar ve muhtarlar katıldı. Kahvaltıda günün anlam ve önemine yönelik konuşan Başkan Kılıç, şunları söyledi:


"8 ay boyunca Çanakkale’nin geçilmemesi için o cepheden bu cepheye, o bölgeden bu bölgeye askerlerini yöneten bir liderden bahsediyoruz. Bütün stratejik bölgeler Almanların kontrolünde. Bir yurtsever çıkıyor, bir Anadolu çocuğu çıkıyor; ben sizin bütün oyunlarınızı ters düz ederim diyor. Nihayetinde hiyerarşiye baktığınız zaman Mustafa Kemal, onların emirlerine uyması gerekirken, bambaşka taktiklerle bu ülkenin kaderini değiştiren zaferlerin altına imza atıyor. Orada Türkiye’yi işgal etmeye gelen kuvvetlerden, 250 bin insan yaşamını yitirmiştir. Bir o kadar da biz, kendi insanımızı yitirmişiz, şehit vermişiz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk öyle bir destan yazıyor ki; bununla yetinmiyor Çanakkale’den ayrıldıktan sonra da İstanbul’a geldiğinde bir başka koldan Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkıyor. O, Cumhuriyetimizin temellerini Anadolu’da ilmik ilmik dokuyarak, bize bu güzel toprakları miras bırakıyor.”



“Birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın”


“Bugün birileri kalkıyor, 100 yıl önce yazılmış olan zaferleri sanki yokmuş gibi, değerli değilmiş gibi, sanki Cumhuriyet yeni kuruldu, orada hiç bedeller ödenmedi gibi anlatıyor” diyen Başkan Kılıç, “Bu bizim yüreğimizi paralıyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Koşullar ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü, hepimizin kişisel hırslarının ve beklentilerinin üzerinde gelmelidir. O nedenle ne yapıp edeceğiz, bize miras bırakılan bu Cumhuriyet’i hep beraber el birliğiyle korumaya devam edeceğiz. Hepimiz gelip geçici, hepimizi faniyiz. Kalıcı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisidir. Siz şehit aileleri ve gazilerimize şükran borçlu olduğumuz bir kere daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:13
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü
    1. Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    2. Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı..
    3. Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü
    4. Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük..
    5. Milletvekili Fendoğlu’dan şehit..
    6. Van oy kullanma saatleri 2019 Van..
    7. İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için..
    8. Şehit amcasının kabri başında İstiklal..
    9. Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi..
    10. İmanla cepheye koştular, geri dönmediler
    11. Gazinocuyu öldüren sanığa müebbet hapis
    12. Good Net Voleybol Sürdürülebilirlik..
    13. Badmintonda Türkiye Şampiyonası heyecanı
    14. Ayazmana Mesireliği parkı baştan aşağı..
    15. Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok
    16. "Çanakkale ruhu"nu Konak Meydanı'nda..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya..
    18. Çanakkale Zaferi, Beşiktaş Müzesi'nde
    19. İran ile doğu sınırda PKK'ya yönelik..
    20. OPEC'in nisandaki toplantısı iptal..
    21. Öykü'ye donör olduktan sonra lösemiden..
    22. Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler..
    23. Yıldırım, otogar giriş-çıkışında ücret..
    24. Bakan Akar: Güvenli bir bölge şart
    25. 7 ilde FETÖ operasyonu! 4 tutuklama
    26. Yazıcı: "İnternet medyası hukuksal bir..
    27. Türk üniversitesi akademik başarıda..
    28. Meme kanserinden korunmak için altın..
    29. ANALİG yüzme Türkiye Grup Birinciliği..
    30. Konya’da Şehitler Günü ve Çanakkale..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!