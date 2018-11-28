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Başkan Kılıç Romanlarla dostluk maçında

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Gültepeli Roman gençlerle dostluk maçı yaptı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:23
Başkan Kılıç Romanlarla dostluk maçında

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kağıthane Temsilciliği tarafından düzenlenen futbol maçına katılarak, Gültepeli Roman gençlerle maç yaptı. Dostluk maçında Başkan Kılıç’ın takımında Kaymakam Hasan Göç, belediye personeli ve TÜGVA Kağıthane Şubesi temsilcileri yer alırken, karşı takımda Gültepeli Roman gençler top koşturdu. Başkan Kılıç maç çıkışı yaptığı açıklamada, Roman vatandaşlarla her fırsatta bir araya geldiklerini dile getirerek ‘’Centilmence bir maç oldu. Roman gençlerimiz arasında oldukça yetenekli futbolcular da var. Bu yeteneklere sahip çıkarak geliştirme hedefiyle, bu spor tesisini hizmete açtık. Roman vatandaşlarımızın hep yanında olmaya devam edeceğiz. Bu karşılaşmada da olduğu gibi kazanan hep sevgi ve dostluk olacak “ diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:23
  1. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç
  2. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kağıthane Temsilciliği
  3. Gültepeli Roman gençler
  4. Kaymakam Hasan Göç
  5. TÜGVA Kağıthane Şubesi

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