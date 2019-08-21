0553 313 94 23

Başkan Kılıç 23 yıl sonra o heyecanı yaşadı

Eğitim kenti Buca’ya üniversite öğrenimi için gelen gençlere, Buca Belediyesi kucak açtı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:30
Başkan Kılıç 23 yıl sonra o heyecanı yaşadı

Eğitim kenti Buca’ya üniversite öğrenimi için gelen gençlere, Buca Belediyesi kucak açtı. Kendisi de Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olan ve 23 yıl sonra tekrar ilk kayıt heyecanına ortak olan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediyenin standında buluştuğu öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.



Türkiye’nin dört bir yanından üniversite eğitimi için kente gelen binlerce gencin ilk günden mezuniyetine kadar yanında olan Buca Belediyesi, 2019-2020 yılı öğretim dönemi kayıtlarında da pek çok öğrenciye ulaşarak “eğitim kenti” kimliği ile yürüttüğü çalışmaları anlattı. Dokuz Eylül Üniversitesinin Tınaztepe Kampüsü, Dokuzçeşmeler Yerleşkesi ve Eğitim Fakültesi bahçesinde açılan stantlar büyük ilgi gördü.



“Bir öğrenci daha ne ister”


Öğrencilerin başarılı bir öğrenim süreci geçirebilmeleri için stantlarda bilgilendirme ve destek çalışmasını yürüten danışmanlar; Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezleri, Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi, semt evleri, doğa ve spor alanları, Buca’nın tarihi ve gezilecek yerleri, kent dokusu ile ilgili tanıtım yaptı. Stantlarda “Bir öğrenci daha ne ister” sloganıyla yer alan broşürler, iletişim bilgileri paylaşıldı.



23 yılın ardından ilk kayıt heyecanı


Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise 23 yıl önce eğitim aldığı Dokuzçeşmeler yerleşkesindeki standa giderek öğrencilerin kayıt heyecanına ortak oldu. Yeni kayıt yapan ve mevcut eğitimine devam eden öğrencilerle keyifli dakikalar geçiren Başkan Kılıç, üniversite anılarını anlattı. Hayatının en unutulmaz yıllarının Buca’da geçirdiği 4 yıllık eğitim süreci olduğunu ifade eden Kılıç, ailelerle de buluşarak “Çocuklarınız bize emanet” mesajı verdi.



"İmkanlar seferber edildi"


Buca’ya eğitim için gelen gençler için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Erhan Kılıç, “Genç arkadaşlarımız inşallah burada güzel bir 4 yıl geçirirler. Sonrasında da Buca’ya faydalı, Buca’nın geleceğine imza atabilecek bireyler olarak Buca’mızda güzel bir gelecek kurarlar diye düşüyoruz” diye konuştu. Başkan Kılıç, stant ziyaretinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli’yi ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:30
  1. doğa
  2. bilim
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Down sendromlu çocuklar cimnastikle spora yönlendirilecek
    1. Down sendromlu çocuklar cimnastikle..
    2. İl Müdürlüğü’nden Eskişehir Yunus Emre..
    3. Karaman’da cinayet
    4. Hanımlar artık mutfak giderleri çay..
    5. İBB’den yağış uyarısı
    6. Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'a gidecek
    7. Emekli hekim İnayet Dikim Korkut, 67..
    8. Faciadan ucuz kurtuldular
    9. Milli Piyade Tüfeği’nde 40 bin..
    10. Türk Kızılay Kayseri Şubesi kurban..
    11. "Şans tanrıçası" için 1 milyon imza..
    12. Göztepe, Yusuf Talum'la profesyonel..
    13. Cammu Keşmir'de çatışma
    14. Amatör spor kulüplerine Osmangazi..
    15. Akit de olmasa bunların maskelerini..
    16. Amazon ormanlarında yılbaşından bu..
    17. Halkbank’tan TL’yi destekleyen yeni..
    18. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan..
    19. Trabzonspor, Avrupa'da 128. randevuda
    20. Hayvan dostu proje
    21. Edremit Belediyesi şeffaflık..
    22. Şimşir güvesine karşı "ışıklı feromon..
    23. Yerine kayyım atanan Ahmet Türk..
    24. Diyarbakır’daki silahlı kavgada..
    25. İzmir için hedef 1 milyon fidan
    26. Halkbank’ta "önce sağlık"
    27. (Özel) Yapılan yanlışlık sonucu..
    28. Şeker tüketiminin artması kanser..
    29. "Sesi Görenler" Avrupa'da çifte başarı..
    30. Düzenek üzerinde! Canlı bomba böyle..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!