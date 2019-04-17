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Başkan Kibar, Fatsa Belediyespor’u ağırladı

Fatsa Belediyespor Kayyum Başkanları, teknik heyet ve futbolcular, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a ’hayırlı olsun’ ziyareti yaptılar.

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:32
Başkan Kibar, Fatsa Belediyespor’u ağırladı

Fatsa Belediyespor Kayyum Başkanları, teknik heyet ve futbolcular, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a ’hayırlı olsun’ ziyareti yaptılar.


Ziyarette ilk konuşmayı yapan Fatsa Belediyespor Kayyum Başkanlarından Tayfun Karataş, “Öncelikle Fatsa Belediye Başkanlığı görevini devir alan İbrahim Etem Kibar kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyoruz. İlçemizin markası olan Fatsa Belediyespor bu sene 19 yıl aradan sonra 3. Lig’de mücadele etmeye başladı ancak gelinen süreçte ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyor. Fatsa Belediyesporumuz ilçemizin bir değeridir. Tüm Fatsa’nın olduğu gibi belediyemizin de Fatsa Belediyespor’a destek olması gerektiğini düşünüyoruz. Fatsa Belediyesporumuza dün olduğu gibi bugün de, yarın da belediyemizin de yanında olacağına inancımız sonsuzdur. Bu vesile ile bir kez daha Başkan Kibar ve ekibine 5 yıllık yeni hizmet dönemlerinde başarılar diliyoruz” dedi.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da yaptığı konuşmada futbolu seven ve fırsat buldukça oynayan biri olarak her zaman takımın yanında olacağını ifade ederek, “Fatsa Belediyespor’un kalan maçlarını da kazanarak 3. Lig’de kalacağına yürekten inanıyor, hafta sonu oynayacakları Serikspor maçında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:32
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