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Gündem Başkan Kerem Kınık Çadır Üretim Tesisi'nden anlık görüntü paylaştı!
Gündem

Başkan Kerem Kınık Çadır Üretim Tesisi'nden anlık görüntü paylaştı!

Dr. Kerem Kınık, Kızılay Çadır Üretim Merkezi'nden çalışmaların anlık videosunu paylaştı. Başkan Kınık, "Çadır imalatımız 7X24 devam ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 23:22:00 - 2023-02-26 23:29:46

 Yeniakit.com.tr 

Kızılay Çadır Üretim Merkezi'nden anlık bir video paylaşan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, kurum bünyesindeki çadır üretiminin 7 gün 24 saat tam kapasite devam ettiğini söyledi.

Başkan Kınık öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerdeki çadır desteğinin rakamsal verilerini paylaştı.

Kerem Kınık mesajında şu ifadeleri kullandı:

Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337 bin 727 çadır kurmuş ve ilave 100 bin çadırı da kurmaya devam etmektedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kızılay öz kapasitesini (54 bin 70) AFAD’a teslim etmiş ve tesislerinde AFAD için imalata kesintisiz devam etmektedir.
Çadır kentlerde 1 milyon 350 bin 908 vatandaşımız barınmaktadır.

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