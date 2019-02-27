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Başkan Kayda, “Salihli’ye hayal ötesi projeler kazandırdık”

31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla mahalle ziyaretlerini sürdüren Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Zeki Kayda, Çökelek ve Pazarköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:46
Başkan Kayda, “Salihli’ye hayal ötesi projeler kazandırdık”

31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla mahalle ziyaretlerini sürdüren Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Zeki Kayda, Çökelek ve Pazarköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretlerinde konuşan Başkan Kayda, “Salihlimize hayal ötesi projeleri kazandırdık” dedi.


Cumhur İttifakı Salihli’de tek yürek mahallelerde halkla buluşmaya devam ederken, Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının başkan adayı MHP’li Zeki Kayda, AK Parti ve MHP’nin ilçe yönetimleriyle birlikte düzenlediği mahalle mitinglerinde büyük ilgi görüyor. Çökelek ve Pazarköy Mahallelerinde halkla buluşan Cumhur İttifakı adayı Zeki Kayda’ya, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile yeni seçilecek meclis üyeleri de eşlik ediyor.


Cumhur İttifakının, memleketin bekası, devletin bölünmez bütünlüğü için oluşturulan bir ittifak olduğunu belirten MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın “Bu ittifak, gelip geçici makam mevkii hesabı değil, bizim derdimiz memleketin birliği ve dirliği içindir. Ana gayemiz ise hizmet ve yeni projelerimizdir” dedi.


Çökelek Mahallesine geldiğinde hep farklı olduğunu belirten AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, 4 yıl önce aynı anda, üst üste 15 cenaze namazı kılındığını hatırlatarak, “İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız.” dedi. Cumhur İttifakı olarak sahalarda oldukları belirten Dinç, “Salihli’de Belediye Başkan adayımız Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ise Cengiz Ergün’dür. Manisa’da 11 ilçe de AK Parti ve 6 ilçemizde ise MHP’li belediye başkan adaylarımızla birlikte bu yola çıktık. Beka, samimiyet ve tevazu diyerek, hem genelde hem yerel de Cumhur İttifakı olarak güçlerimizi birleştirdik. Salihli halkımızın da sandıkta Cumhur İttifakı için güçlerini birleştirme vaktidir. 31 Mart’ta hep birlikte sandığa giderek Cumhur İttifakını seçimlerden anlımız ak olarak çıkarmanızı istiyorum” dedi.


Salihli’nin son beş yılda yapılan hizmetlerle büyük bir değişim yaşadığını vurgulayan Başkan Kayda ise, yeni projelerle birlikte değişim rüzgarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti. AK Parti hükümetiyle Salihli’ye TOKİ sosyal konutlarının da yapılacağı müjdesini veren Başkan Kayda, “Cumhur İttifakının gücü sayesinde yeni dönem için hazırladığımız tüm projeleri hayata geçireceğiz. TOKİ ile vatandaşlarımız bütçelerine uygun evlere kavuşacak, OSB’ye kurulacak yeni fabrikalar 10 bin kişiye iş kapısı açacak. Salihli’ye ve 102 mahallemize hizmet etmeye, şehrimizi projelerimizle birlikte daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:46
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