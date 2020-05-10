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Başkan Kassanov’dan ‘Anneler Günü’ mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 23:14:25 -
Başkan Kassanov’dan ‘Anneler Günü’ mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Kassanov mesajında, “Milletlerin uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, annelere verilen değer ve saygı ile ölçülmektedir. Aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan annelerimizin, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin sorumluluğudur. Geçmişten bugüne toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, hiçbir zaman fedakarlıklarını esirgemeyen annelerimiz, çeşitli alanlardaki başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de ülkemizin geleceğinin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, bizden desteklerini esirgemeyen, Cennet ayakları altına serilmiş ulvi varlıklar olan; eğiten, yetiştiren, ailenin ve toplumun temel taşı olan annelerimizin, Anneler Günü’nü kutlar sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim” ifadelerini kullandı.

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