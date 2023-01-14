  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İP'li vekil ağzındaki baklayı çıkardı! Bomba itiraflar

Bülent Turan'dan Meral Akşener'e sert cevap! "Çok cahilce"

Altını gram gram çaldılar: Çıraklardan milyonluk tarihe geçen rekor vurgun! Daha önce görülmedi

İsveç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin provokasyona ilişkin ilk açıklama!

Burkina Faso'da camiye saldırı! İmam dahil 9 kişi hayatını kaybetti

ABD'de sağlık sisteminde anormallikler sürüyor! Acil durumlarda bile müdahale edemiyorlar

ABD, safer petrol için kararlı olduklarını duyurdu! Sert tepki: Petrol kararı ortalığı karıştırdı

CHP'nin toprak döktüğü metroya, AK Parti'den yeni karar!

Mısır Firavunu II. Ramses’in yüzü yeniden canlandırıldı! Antik Mısır'ın en güçlü hükümdarı firavun 3 bin 200 yılık

Yaşlı kadının 2 milyon liralık altınını dolandırdılar! Yine aynı yöntem
Yerel Başkan Kartoğlu'ndan minik Nazlı'ya sürpriz
Yerel

Başkan Kartoğlu'ndan minik Nazlı'ya sürpriz

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından bebek isteyen 3 yaşındaki Nazlı Yıldız’ın isteğini geri çevirmedi. Başkan Kartoğlu, bir araya geldiği minik kıza bebek hediye etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 09:42:00 -
Başkan Kartoğlu'ndan minik Nazlı'ya sürpriz

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabına video göndererek bebek isteyen 3 yaşındaki Nazlı Yıldız’ın isteğini geri çevirmedi. Başkan Kartoğlu, sürpriz bir ziyaret yaparak Nazlı ile Bahçeşehir’de bir araya geldi. Minik Nazlı, Başkan Kartoğlu’nun kendisine hediye ettiği bebeği görünce büyük sevinç yaşadı.

Bebeğe “Küçük Nazlı” ismi verildi

Oyuncak bebeğe Küçük Nazlı ismini koyan Başkan Kartoğlu, o anları sosyal medya hesabından “Bugün Nazlı ile buluştuk, söz verdiğimiz gibi bebeğini hediye ettik. Artık Nazlı’nın da küçük bir Nazlı bebeği var” notuyla paylaştı. Başkan Kartoğlu ve minik Nazlı’nın buluştuğu anlar izleyenlerin de gönüllerine dokundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23