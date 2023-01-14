Başkan Kartoğlu'ndan minik Nazlı'ya sürpriz

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabına video göndererek bebek isteyen 3 yaşındaki Nazlı Yıldız’ın isteğini geri çevirmedi. Başkan Kartoğlu, sürpriz bir ziyaret yaparak Nazlı ile Bahçeşehir’de bir araya geldi. Minik Nazlı, Başkan Kartoğlu’nun kendisine hediye ettiği bebeği görünce büyük sevinç yaşadı.

Bebeğe “Küçük Nazlı” ismi verildi

Oyuncak bebeğe Küçük Nazlı ismini koyan Başkan Kartoğlu, o anları sosyal medya hesabından “Bugün Nazlı ile buluştuk, söz verdiğimiz gibi bebeğini hediye ettik. Artık Nazlı’nın da küçük bir Nazlı bebeği var” notuyla paylaştı. Başkan Kartoğlu ve minik Nazlı’nın buluştuğu anlar izleyenlerin de gönüllerine dokundu.