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Yerel Başkan Kartoğlu'ndan Bahçeşehir sakinlerine müjde
Yerel

Başkan Kartoğlu'ndan Bahçeşehir sakinlerine müjde

Gençlik buluşmaları kapsamında Bahçeşehir’de iki ortaokulu ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Boğazköy Kültür Yaşam Parkı’ndaki çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 09:39:00 -
Başkan Kartoğlu'ndan Bahçeşehir sakinlerine müjde

“Gençlerle Birlikte Daha Güçlü” söyleşileri kapsamında Başakşehir’deki okulları ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilerle buluşmalara devam ediyor. Bahçeşehir’de Boğazköy Ortaokulu ve İsmail Kemal Demiröz Ortaokulu’na konuk olan Başkan Kartoğlu, öğrencilerin yoğun sevgisiyle karşılandı.

“İki ay sonra açılışını gerçekleştireceğiz”

Gençlerin enerjileriyle renk kattığı programda Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir sakinleri için müjde verdi. Boğazköy Kültür Yaşam Parkı’nda çalışmaların tamamlandığını söyleyen Başkan Kartoğlu, “İki ay sonra açılışını gerçekleştireceğiz. İçerisinde spor salonlarının yanı sıra bilgi evi, gençlik merkezi, kütüphane ve sanat galerisi gibi alanlarda olacak. Farklı alanlarda eğitimler verilecek.” dedi.

Başkan Kartoğlu sıfır atık çalışmalarını anlattı

İlçe genelindeki sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Kartoğlu,”İstanbul’da sıfır atık belgesi alan ilk belediyeyiz. Atık Ayrıştırma Tesisimizde geçen yıl yaklaşık üç yüz altmış bin ton ürünü geri dönüşüme kazandırdık. Ayrıca sıfır atık kampanyası kapsamında toplanan atıklar için ücret ödüyoruz. Siz de okulda bir kampanya yaparak, okulunuz adına güzel bir şey yapabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

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