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Başkan Kale’ye köylerde yoğun ilgi

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, mahalle istişare toplantıları kapsamında İsafakılar ve Dereağzı Mahallelerini ziyaret etti.

08 Mart 2019 Cuma 09:25
Başkan Kale’ye köylerde yoğun ilgi

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, mahalle istişare toplantıları kapsamında İsafakılar ve Dereağzı Mahallelerini ziyaret etti.


Başkan Kale’nin beş yıllık görev süresi içerisinde ilçe genelinde önemli hizmet ve yatırımları gerçekleştirdiğini ve kendi mahallelerinin sorunlarına çözüm ürettiğini ifade eden mahalle muhtarları ve vatandaşlar “Destek bizden, hizmet sizden başkanım. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta da yanınızdayız” diyerek destek sözü verdi.


Kendisine gösterilen ilgi ve samimiyetten dolayı büyük bir memnuniyet duyan Başkan Kale,”Allah’ın izni ve siz değerli vatandaşlarımızın teveccühleriyle 5 yıl önce göreve gelmiştik. Bu süre zarfında ilçemizin tamamına adil ve öncelikli bir anlayışla hizmet verdik. Hamdolsun ki İncirliova’mızda ilkleri başardık. Yine, sizlerin destekleriyle 31 Mart’tan sonra da kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bizlere 5 yılda ne yaptı diye soranlar yaptığımız parkları, hamamı, Acarlar Kapalı Pazar Yerini, Taziye Evini, Halı Saha Sosyal Tesislerini, Piknik ve Mesire Alanını, Köy Sosyal Tesislerini görsünler. Çalmadan, çaldırmadan elimizdeki kıt imkanlarla İncirliova’mızda ilkleri başarmanın gururunu yaşamaktayız hep birlikte. Allah sizden razı olsun. Vermiş olduğunuz destek, gösterdiğiniz samimiyetten dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Başkan Kale’ye MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, MHP Kadın Kolları Başkanı Nursevin Ertunç, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Kale, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:25
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