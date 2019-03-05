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Başkan Kale’den spora hep destek

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor.

05 Mart 2019 Salı 08:19
Başkan Kale’den spora hep destek

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor.

 

Görev süresi içerisinde ilçe genelinde çeşitli branşlarda bireysel ve takım halinde mücadele eden tüm sporculara destek veren Başkan Kale, son olarak Aydın İkinci Amatör Kümede mücadele eden Acarlar Güneşspor, Yazıderespor ve Sandıklıspor Kulüplerinin forma ve malzeme ihtiyaçlarını giderdi.

 

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle adından sürekli söz ettiren Başkan Kale; “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onların gelişimlerine katkı sağlayan spor kulüplerimiz ile eğitim kurumlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Bizler, seçimden seçime değil her zaman onların yanında yer almaktayız. Bunu da 59 aylık görev süremiz içerisinde yaptıklarımızla kendilerine gösterdik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde maddi ve manevi katkılarımız, desteklerimiz olmaya devam edecektir” dedi.



“Destek verene destek vereceğiz”

 

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’nin kendilerine gösterdiği ilgi ve samimiyetten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Yazıderespor Kulübü Başkanı Mustafa Ali Duman, “Beş yıllık görev süreniz içerisinde ilçemizdeki tüm sportif faaliyetlere verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler, spora destek verene destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart’tan sonra sizin yine sizin başkanlığınızda hep birlikte İncirliova’mıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

 

Acarlar Güneşspor Antrenörü Yaşar Kasken ise; “Allah sizden razı olsun başkanım. Ne zaman kapınızı çaldıysak bizleri eli boş çevirmediniz. Amatör spor kulüpleri ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Tek derdi spor olan bu takımlar ayakta kalması için mutlaka desteklenmeye ihtiyacı vardır. Allah sizden razı olsun. Ne zaman destek istediysek elimizi boş çevirmediniz. Bugüne kadar verdiğiniz desteklerden dolayı şahsım ve kulübüm adına size şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra da yine birlikte olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

 

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasında sporun büyük faydası olduğuna dikkat çeken Sandıklıspor Antrenörü Zekeriya Can da; Başkan Kale’nin kendilerine verdiği destek ve katıklardan dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 08:19
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