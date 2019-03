Başkan Kale; “Kadınlar toplumun temel direğidir”

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle bayanlara birer çiçek takdim ederek bu özel günlerini kutladı.

Kadınların hayatın her alanında söz sahibi olması gerektiğine vurguda bulunan Başkan Kale; “Kadınlar hayatımızın olmazsa olmazıdır. Kadınların elinin değdiği her yerde bir güzellik, göz nurunun düştüğü ve emeğin geçtiği her noktada derin bir mana bulunmaktadır. Kadınlar, toplumsal yapımızın şekillenmesinde büyük bir görev üstlenmektedir. Kadınlar hayatın ve toplumumuzun temel direğidir. Hayatımıza renk katan, bizi biz eden, varlıklarıyla gücümüze güç katan şefkat ve fedakarlığın sembolü tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

Başkan Kale’nin bu duyarlı davranışından dolayı büyük bir memnuniyet duyan bayanlar teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.