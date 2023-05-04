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Siyaset Başkan Kabaktepe: Yüzyılın mitingi olacak!
Siyaset

Başkan Kabaktepe: Yüzyılın mitingi olacak!

Yeniakit Publisher
2023-05-04 23:53:00 -
Başkan Kabaktepe: Yüzyılın mitingi olacak!

TV 100 canlı yayınında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek İstanbul mitingini değerlendirdi.

"İstanbul hem tarihi misyonu hem nüfus yoğunluğu nedeniyle herkesin gözlemlediği bir kenttir. Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında bazı müjdeler ve açıklamalar olacak." diyen Kabaktepe, Millet Bahçesi'ndeki miting alanının tarihi bir kalabalığı bir araya getireceğini de belirterek, şöyle devam etti:

Havalimanı mitingimiz yüzyılın mitingi olacak. ‘Türkiye sana emanet’ diyerek pazar günü 16.00’da buluşacağız. Burada asıl vurgumuz şu, burada emanet edilen şey milletimizin kendisi. Temsil olarak milletimiz kendisini cumhurbaşkanı adayına devredecek. Öyle bir geçişkenliği vurguluyoruz orada.

Yani emanet edilen Türkiye’nin kendisi. Atatürk Havalimanı’nda ‘Türkiye sana emanet’in ayrı bir anlamı var. Atatürk Havalimanı, bizim uçak sanayimizin yüksek teknolojimizin ilk adımlarının atıldığı bir mekandır.

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