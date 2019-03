Başkan Işık Gürsu’lu kadınlarla beş çayında buluştu

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu’lu kadınlarla akşam 5 çayında bir araya gelip istişarelerde bulundu.

Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikler kapsamında, Gürsu’nun gelişimi için kadınların talep ve önerilerini anlatmalarını sağlamak amacıyla program düzenlendi.

Gürsu Şehir Parkı’nda düzenlenen programda, Gürsulu kadınlar, ilçelerinde yapılmasını istedikleri konularda ve Gürsu’nun gelişimi konusunda Başkan Işıkla istişarelerde bulundu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz aydınlık nesiller yetiştiren anneler, ülkemizin ekonomisine değer katan üreticiler, ülkemizin geleceğine ışık tutan aydınlar, siyasetçiler, kısaca varlıklarıyla her alanda toplumumuzu ileri götüren mihenk taşları olan kadınların, Gürsumuz’un gelişimi için fikirlerini dinledik. Toplumumuzun en küçük birimi olan aileden başlayarak, hayatımızın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kadınlar dinimizce ve toplumsal geleneklerimizce her zaman değerli kılınmıştır. Bizler de Gürsumuz’un geleceğini şekillendirirken Gürsulu kadınların değerli görüşlerini dinlemek ve önerilerini almak üzere, onlarla beş çayında buluştuk. Hep birlikte çaylarımızı yudumlarken yaptığımız keyifli sohbetlerde Gürsumuz’un gelişimi için değerli fikirlerini aldık. Sevginin, şefkatin, hoşgörünün, emeğin, fedakarlığın timsali olan kadınlarımızın huzur şemsiyesi altında şekillenen ve kadınların ışığıyla aydınlanan bir dünya diliyorum” dedi.

Gürsu’nun çağdaş şehir kimliğiyle gelişimini sağlama yolunda Gürsu Belediyesince hayata geçirilecek hizmetlere ilişkin olarak kadınların bakışını ve taleplerini tespit etmek amacıyla düzenlenen program, doğayla iç içe, keyifli sohbet ortamında gerçekleştirildi. Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’in de katıldığı program kapsamında, Spor Fabrikası’nı da gezen kadınlar, Başkan Işıkla tenis oynadı.