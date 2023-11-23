  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Latif Şimşek Akit TV'de ve Akit Gazetesi'nde sizlerle buluşacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye'ye 'işgalci' diyen kadının elini öpmüştü: Özgür Özel gelen tepkilere yanıt verdi

AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İşte Yanlış Ata Oynayan Tunç Soyer’in Planı

Ülkeden altın fışkırıyor! Dünyada böyle altın yok... O altınlar için Rusya ile anlaşıldı

Bölge gaz kaynıyor! Tarihi doğalgaz keşfini böyle ilan ettiler: Toplam rezervi açıklayamayız ama keşfettik

Gizli protokol yayımlandı! İşte Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan o anlaşma..

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili Yunanistan'ı sallayacak duyuru! 34 gün sonra...

İşte istifa edecek dediği kişi! Fatih Portakal İyi Parti’ye bombayı bıraktı

MSB'den son dakika açıklama: Almanya'dan hangi model ve kaç tane Eurofighter alınacak?
Gündem Başkan Gürkan son durumu Akit Tv'ye açıkladı
Gündem

Başkan Gürkan son durumu Akit Tv'ye açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-11-23 19:11:00 - 2023-11-23 19:21:05

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, peş peşe meydana gelen iki depremin ardından son durumu Akit TV'ye açıkladı.

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. meydana gelen depremler kentte büyük bir paniğe yol açtı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan şehirdeki son durumu Akit Tv’ye açıkladı.

 Gürkan, “Bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Can ve mal kaybı yönünde olumsuz bir bilgi gelmedi. Vatandaşlarımızın tedirginliği vardır.Bunlarla ilgili semt konaklarının, restoranların, spor tesislerinin açılmasıyla ilgili gerekli talimat verilmiştir" dedi.

AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem

Gündem

AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23