Başkan Gürkan son durumu Akit Tv'ye açıkladı

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. meydana gelen depremler kentte büyük bir paniğe yol açtı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan şehirdeki son durumu Akit Tv’ye açıkladı.

Gürkan, “Bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Can ve mal kaybı yönünde olumsuz bir bilgi gelmedi. Vatandaşlarımızın tedirginliği vardır.Bunlarla ilgili semt konaklarının, restoranların, spor tesislerinin açılmasıyla ilgili gerekli talimat verilmiştir" dedi.

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