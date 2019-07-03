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Başkan Günel, KEGEV’deki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eski Belediye başkanı Özer Kayalı’nın Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı(KEGEV) yönetim kurulu üyeliğinden düşürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:22
Başkan Günel, KEGEV’deki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eski Belediye başkanı Özer Kayalı’nın Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı(KEGEV) yönetim kurulu üyeliğinden düşürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.


Başkan Günel, alınan kararın KEGEV yönetim kurulunun bir tasarrufu olduğunu belirterek, “ Bu konuda KEGEV yönetim kurulu bir karar almış. Bu konudan bilgim olmadığı gibi dahlim de yoktur. Bunu benimle ilişkilendirmek kısır kasaba siyasetinin bir ürünüdür “ dedi.


Yazılı bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “31 Mart yerel seçimlerinin ardından halkımızın teveccühü ile seçildiğim belediye başkanlığı görevini yaparken, kimseyi ötekileştirmeyen bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizi daha ilk saatlerden, sandıkların açılmasının ve sonuçların kesinleşmesinin hemen ardından parti binası önünde yaptığım konuşmada dile getirmiş ve hiçbir ayrım yapmadan tüm kesimleri kucakladığımı tüm kamuoyuna açıklamıştım. Bu anlayış ile sorunlar yumağına dönen şehrimizin sorunlarını bir bir çözmek için tüm ekip arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma temposuna girdik ve gece gündüz çalışarak yaptığımız uygulamaları da halkımıza hissettirmeye başladık. Ancak, bizim sadece hizmet ve yatırım odaklı ve tüm kesimleri kucaklayan bu siyaset anlayışımız belli ki bazı malum kesimlerde büyük rahatsızlığa yol açmış bulunuyor. Henüz daha 3 aylık bir süre geçmesine rağmen gelinen noktada yaptığımız köklü değişiklikler halkımız tarafından büyük memnuniyet ile karşılanırken, bu malum çevreler ise ne yazık ki büyük bir rahatsızlığa yol açmıştır. Bu kısır siyasetin ürünü olarak (acaba nereden tutturur da belediye başkanını yıpratırız) gibi “ sığ, basit, çamur at izi kalsın “ şeklindeki tedavülden kalkmış yöntemlerle yıpratma muhalefeti yapmaya çalışan bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Bunun son örneğini de Kuşadası Belediyesi ve şahsımın hiçbir dahli olmamasına rağmen Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı(KEGEV) yönetim kurulunda kararıyla ortaya çıkan bir gelişmede de yaşamaktayız. Bilinmesini isterim ki ben demokrasiye ve çok sesliliğine inanan ve bunu kendisine düstur edinmiş biriyim. Belediye başkanlığı görevini yürütürken de herhangi bir sivil toplum kuruluşu veya meslek örgütüne müdahale etmek gibi bir niyetim olmadığı gibi bu gelişmede de herhangi bir bilgim de müdahalem de söz konusu değildir. Bana sorma gereği bile duyumdan KEGEV’de yaşananları şahsımla veya Kuşadası Belediyesi yönetimiyle ilişkilendirmeye çalışmak, eğer içinde art niyet yoksa cehaletten kaynaklanmaktadır “ dedi.


Eski Belediye Başkanı ve son seçimlerdeki rakibi Fuat Akdoğan’ın da konuyla ilgili açıklama yapmasına değinen Başkan Günel’in açıklamasının tamamı şöyle: “Tüm bu gelişmelerin ışığında bugün yerel seçimlerdeki rakibim eski belediye başkanımız Sayın Fuat Akdoğan’ın KEGEV’deki gelişmelerle ilgili yaptığı ve büyük çoğunluğu yanlış bilgilerden oluşan değerlendirme yazısını üzüntüyle okuduğumu belirtmek isterim. Biz Sayın Fuat Akdoğan ile seçimlere kadar her zaman sohbet eden, yemek yiyen, oturup konuşan ve aklıselim diyalog kuran iki kişiyiz. Kuşadası’nın dağ gibi biriken sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışırken, kamuoyu önünde sağlıksız ve doğru olmayan bilgilerle polemik yaratan diyologlara girmek yerine sağlıklı iletişimine geçmenin Sayın Fuat Akdoğan tarafından da tercih edileceğini biliyorum. Bu konuda sağlıklı bilgi almak için beni her zaman arayabilir ve KEGEV’de yaşananlarla alakam ve bilgim olmadığını, böyle bir talimatım olmadığını, bunun KEGEV’in tasarrufu olduğunu birinci ağızdan yani benden rahatlıkla öğrenebilirdi. Seçimlerin ardından tebrik etmek için aramamasına rağmen kapımın her zaman ona açık olduğunun ve her zaman oturup konuşabileceğimin bilinmesini istiyorum. Sadece KEGEV değil her konuda kapım kendisine açıktır ve Sayın Fuat Akdoğan’ı her zaman bekliyorum.


Son olarak bilinmesini isterim ki, Kuşadası Eğitim Vakfı, 1991 yılında rahmet belediye başkanımız M. Lütfi Suyolcu tarafından kurulmuş, turizmin duayeni rahmetli Naci Akdoğan büyüğümüzün ve Barmek Holdingi sahibi Hüseyin Arabul’un ve daha bir çok hayırsever Kuşadalının destekleriyle gelişmiş, Atatürkçü ve çağdaş bir anlayışla eğitim alanında önemli katkılar sağlayarak bugüne kadar gelmiştir. Ben de gerek avukat, gerek siyasetçi ve gerek de yönetici olarak her zaman ve her dönem KEGEV’e destek vererek, diğer tüm fedakar Kuşadalılar gibi yapılan çalışmalara katkı koydum. Şimdi de belediye başkanı olarak diğer tüm belediye başkanları gibi KEGEV’in her ihtiyacın da yanında olmaya devam etmeyi kendime bir görev olarak görüyorum. Bunların dışında KEGEV’in yönetim seçimlerine ve yönetim işleyişine karışmak söz konusu dahi değildir “

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:22
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