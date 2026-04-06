İran savaşı sonrası ilk kez artış: TCMB rezervleri yükseldi

Merkez Bankası (TCMB) toplam ve net rezervi geçen hafta 13 milyar dolara ulaşan lokal swapların desteğiyle İran savaşı başından beri ilk kez yükseldi.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu toplam dört bankacı, İran savaşı başından beri 55 milyar dolar düşüş gösteren toplam rezervin 3 Nisan ile sona eren geçen hafta 6.7 milyar dolar artışla 162 milyar dolara yükseldiği hesapladı.

Hesaplamalara göre, net rezerv geçen hafta 11 milyar dolar artışla 46 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin lokal bankalar ile geçen hafta başladığı LSEG CBT15 sayfasında açıklanan swap işlemleri, başladığı ilk hafta toplam ve net rezerve 13 milyar dolar yukarı etki yarattı. Bunu dışarıda tutan swap hariç net rezerv geçen hafta 2 milyar dolar düşüşle 18 milyar dolara geriledi.

Bankacılar TCMB'nin geçen hafta 5 milyar dolar daha döviz satışı yaptığını hesaplarken, böylece savaş başından beri yapılan toplam satış 49 milyar dolara ulaştı.

İlgili veriler TCMB'nin öncü bilanço verilerinden hesaplanabiliyor. Resmi veri Perşembe günü açıklanırken, TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.