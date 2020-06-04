Başkan Gümüş’ten çalışanlarına promosyon müjdesi

Menteşe Belediyesi ile özel bir banka arasında yapılan maaş promosyonu imza töreni Başkanlık makamında gerçekleşti.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Banka müdürü arasında imzalanan protokol ile Menteşe Belediyesi’nde çalışan tüm personel eşit promosyon maaşı alacak. Memurlar, kadrolu işçiler ve taşeron işçiler dâhil toplam 720 personele 2 bin 300 TL maaş promosyonu verilecek.

Protokol İmza töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yapılan görüşmeler sonucunda personelimiz için yapılan maaş promosyon ihalesini, en yüksek teklifi veren banka ile bugün 3 yıl geçerli olmak üzere maaş protokol sözleşmesini imzaladık. Belediyemiz çatısı altındaki tüm çalışanlarımız; memurlarımız, kadrolu işçilerimiz ve taşeron işçilerimiz dâhil statü ayrımı yapılmadan eşit maaş promosyonu alacaklar. Sadece ülkemizin değil, tüm Dünya’nın pandemi nedeniyle ekonomik sorunlar yaşadığı bugünlerde çalışanlarımız arasında eşitliği sağladık. Maaş promosyonlarının çalışanlarımıza ekonomik olarak biraz nefes aldıracağına inanıyorum” dedi.