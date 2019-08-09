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Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram müjdesi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:26
Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram müjdesi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı. Gümrükçü, ziyaret sırasında birde müjde verdi.


Şantiye tesislerine giden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, beraberindeki; belediye başkan yardımcıları, müdürler ve meclis üyeleriyle şantiye personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma töreni sonrasında işçilerin sorun ve isteklerini de dinleyen Başkan Gümrükçü, belediye personelinin bayramdan ötürü oluşacak maddi giderlerini karşılamaları için bin TL avansı hesaplarına yatırdıklarının da müjdesini verdi.


Bayramlaşma ziyaretlerine idari bina ile devam eden Başkan Utku Gümrükçü ve beraberindeki çalışma ekibi, idari bina personeliyle de bayramlaşarak, gün boyunca devam eden bayramlaşma ziyaretini noktaladı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:26
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