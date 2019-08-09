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Başkan Gültak, personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediye binası önünde personeli ile bir araya gelerek, Kurban Bayramlarını kutladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:23
Başkan Gültak, personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediye binası önünde personeli ile bir araya gelerek, Kurban Bayramlarını kutladı. Gültak, Mersinlilerin de aileleri ve sevenleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.


Başkan Gültak, Kurban Bayram öncesindeki son mesai gününde, başkan yardımcıları ile birlikte, belediye personeli ile bayramlaştı. Çikolata ve kolonya ikram edilen bayramlaşmada Gültak, personele; aileleri ve sevdikleriyle birlikte güzel ve mutlu bir bayram geçirmeleri dileklerini iletti.



“Bayramın; tüm dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim”


Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı da yayınlayan Gültak, “Bayramlarımız; bizi biz yapan insani, vicdani, ahlaki ve dini değerlerimizin en yüksek seviyede yaşandığı; küskünlüklerin sona erdiği, barış, kardeşlik ve paylaşma duygularının en yüksek seviyede yaşandığı mübarek günlerdir” dedi.


Mesajında, milli ve manevi değerleri koruyup geleceğe taşımanın, böylesi anlamlı günlere sahip çıkmak ve korumakla mümkün olduğunun altını çizen Gültak, “Mübarek bayram günlerimiz, insanlarımız arasında sevginin, saygının ve muhabbetin perçinlendiği, ayrılıkların ve dargınlıkların bir yana bırakıldığı çok önemli değerlerimizdir. Hiçbir ayırım yapmadan birbirimizi sevebilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Bütün İslam Aleminin ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik eder; bayramın; tüm dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim. Mersinli hemşehrilerimizin de aileleri ve sevenleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini gönülden dilerim” ifadelerini kullandı.



Tüm önlemler alındı


Öte yandan, Akdeniz Belediyesi, vatandaşların bayramda mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri de aldığı bildirildi. Bu kapsamda, Temizlik, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüklerinde nöbetçi ekiplerin, bayram süresince görevlerinin başında olacakları belirtilerek, vatandaşların, şikayetlerini 0324-3366583 numaralı telefona bildirebilecekleri kaydedildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:23
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