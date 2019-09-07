Başkan Gültak, öğrencilere yeni eğitim döneminde başarılar diledi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazartesi günü başlayacak 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiasına başarılar diledi.

Başkan Gültak, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında; öğretmenlere ve öğrencilere başarılar dileyen Gültak, Akdeniz Belediyesi olarak eğitime ve eğitim kurumlarına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana Akdeniz’de onlarca okulda bakım, onarım, boyama, tadilat, tamirat ve temizlik hizmeti verdiklerini kaydeden Gültak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokol imzaladıklarını ifade etti. Gültak, bu kapsamda yeni dönemde de talep gelen ve ihtiyaç duyan Akdeniz sınırlarındaki eğitim kurumlarına, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri ekiplerince hizmet verileceğini vurguladı.

“Eğitim, tüm hayatımızın temelidir. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkan sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar güçlü ve parlak olacaktır” diyen Gültak, eğitim-öğretim sürecinin ve eğitimcinin her zaman yanında olacaklarının altını çizdi. Gültak, “Bu duygu ve düşüncelerle öğretmen ve öğrencilerimizin yeni dönem heyecanını paylaşıyor; sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini diliyorum. Yeni eğitim-öğretim döneminin ülkemize, milletimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.