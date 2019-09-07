0553 313 94 23

Başkan Gülsoy’dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:51
Başkan Gülsoy’dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Uzun bir tatilin ardından 9 Eylül 2019 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirten Başkan Gülsoy, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.


Başkan Gülsoy, sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, değişime açık olmayı, çalışmayı zorunlu kılan dinamik bir alan olan eğitim ve öğretimin; hayat boyu devam ettiğini vurgulayarak okulun, çocukları aileden sonra hayata hazırlayacak sevgi dolu güvenli bir yuva olduğunu söyledi.


Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, vatanımıza, milletimize yararlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmasında okullarımız önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Şehrimize ve ülkemize değer katacak, güçlü kılacak, teknolojiye hâkim, eleştirel düşünebilen, kendine güveni yüksek ve yepyeni fikirler üretebilen, vizyonu geniş bireylerin oluşması için sadece öğretmenlerimizin değil velilerimizin de özverili bir şekilde gayret etmesi gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımızın istediklerinde her şeyi başaracaklarına olan inancımızı onlara hissettirmeli ve başarıya giden yolda onlarla birlikte yürümeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her gün daha da ileriye gitme gayretiyle güçlü ve kalkınmış bir ülke olma yolunda ilerlemeleri için onları doğruya yönlendirmeli ve ışıldayarak yarınlarımızı parlatmalarına fırsat vermeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve eğitim personelinin büyük emek sarf edecekleri ve fedakârlıklarıyla donatacakları bir eğitim-öğretim yılı olmasını diliyor, öğrencilere başarılar diliyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin ilk diş hekimliği diplomalarından biri Denizli’den
    1. Türkiye’nin ilk diş hekimliği..
    2. Tosya’da okul güvenliği toplantısı..
    3. Okul güvenliği toplantısı Vali Aykut..
    4. Koçtaş’ın mobil uygulaması "Ustabilir"..
    5. Beyaz çekirdek para etmeyince çareyi..
    6. Polis teşkilatı, ’Avuçlarımızın..
    7. Komutanlardan, Vali Soytürk’e ziyaret
    8. Rizeli muhtardan gece vakti yol..
    9. Otomobil yoldan çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
    10. İstanbul'daki "değnekçi" operasyonu
    11. Ormanlar terminatör böceklere emanet
    12. Çocuklara 1. sınıfa başlayacağı yıl..
    13. Başkan Gülsoy’dan Yeni Eğitim Öğretim..
    14. Yargıtay: ’Çemkirmek’ sözü hakaret..
    15. Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş..
    16. Peugeot’dan eylül ayına özel kampanyalar
    17. İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç..
    18. Gaziantep'te ayakkabı tamircisi..
    19. Balıkesir’de Yunuslar şüphelilere göz..
    20. Medipol Esenler Hastanesi’nden..
    21. Fatih’te Şehsuvarbey Mahallesi’nde..
    22. Ev arkadaşlarını dolandırdığı iddiası
    23. Brexit öncesi İngiltere ekonomisi..
    24. Avustralya’da acil durum ilan edildi!
    25. “Bilgili nesiller yetiştirmeliyiz”
    26. Avustralya’da helikopter düştü
    27. Boş CV ile müdür oldu! Ekrem..
    28. Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor
    29. Bir aylık iş 12 günde bitti
    30. Selçuklu döneminden beri silah üreten..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...