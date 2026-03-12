Başkan Gülpınar: Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Dairesi Başkanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programları devam ediyor. Bu kapsamda engelli bireyler, Şanlıurfa Millet Bahçesi’nde kurulan iftar sofrasında buluştu. Programa katılan Başkan Gülpınar, engelli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenerek sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmeyen Gülpınar, katılımcılarla sohbet etti.

İftar programına Genel Sekreter Yardımcıları Osman Bilden ve Emrah Karaca’nın yanı sıra daire başkanları da katıldı.

Programda konuşan Başkan Gülpınar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek, “Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah sağ salim bir şekilde Ramazan Bayramı’na kavuşmayı da Rabbim bizlere nasip eylesin” dedi.

Ramazan boyunca vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini belirten Gülpınar, iftar sofralarını farklı kesimlerle paylaşmaya önem verdiklerini ifade etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Gülpınar, “Sizlerin memnuniyeti ve mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Sizlerin duası da bizim en büyük kazancımızdır” diye konuştu.

İftar programında şehir dışından gelen ve artık “fahri Urfalı” olarak gördüğü misafirlere de değinen Gülpınar, Urfa’nın misafirperverliğine dikkat çekerek herkese huzurlu ve bereketli bir yaşam temennisinde bulundu.

Başkan Gülpınar, konuşmasının sonunda Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.