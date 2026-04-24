Başkan Görgel ve Vali Ünlüer, Altyapı Firmaları ile Toplantı Gerçekleştirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirilen Altyapı Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa; kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, şehir genelinde devam eden içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına ilişkin çalışmalar tüm yönleriyle ele alındı. Mevcut projelerin ilerleme durumu detaylı şekilde ele alınırken, sahada karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek adımlar üzerinde duruldu.



“Altyapıyı Güçlü Şekilde İnşa Etmek Önceliğimiz”

Toplantıya dair değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Valimiz Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, şehrimizin altyapı geleceği açısından son derece verimli geçti. Kahramanmaraş’ımızın dört bir yanında devam eden içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu projelerini detaylı bir şekilde ele aldık. Sahada yürütülen çalışmaların mevcut durumunu değerlendirirken, ihtiyaç duyulan alanları da net bir şekilde ortaya koyduk. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde altyapıyı güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde inşa etmek en büyük önceliğimiz. Bu noktada kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yatırımların daha hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm paydaşlarımızla uyum içerisinde çalışarak vatandaşlarımıza kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.