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Başkan Gökhan Yüksel, sel mağdurlarını ziyaret etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sağanak yağışın yol açtığı su baskınları nedeniyle zarar gören esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:52
Başkan Gökhan Yüksel, sel mağdurlarını ziyaret etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sağanak yağışın yol açtığı su baskınları nedeniyle zarar gören esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.


Önceki gün İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, Kartal’da da su baskınlarına yol açtı. Belediye ekipleri sel baskınlarına anında müdahale ederek, suyun tahliyesini sağladı.


Sel felaketinin ardından Kartal Belediyesi yaraları sarmaya devam ediyor. Su baskınlarından dolayı zarar gören vatandaşların evleri temizlendi, eski haline döndürmek için tadilat çalışmalarına başlandı.


"Selin yol açtığı mağduriyetleri gidermek için tüm birimlerimizi harekete geçirdik" diyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu Mahallesi’nde evini su basan Aldarı Ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaretlerinde, başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.


Selden etkilenen bölgeleri inceleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak İSKİ ile koordinasyon içinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, su baskınları yaşanan bölgelerde bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Su baskınlarından etkilenen komşularımızın kullanılamaz hale gelen eşyalarını, belediyemizin gönül çarşısından temin ederek rahat bir nefes almalarını sağlayacağız. Çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüp, yağışlardan etkilenen alanlarda normal yaşama bir an önce devam edilebilmesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Tüm komşularıma geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:52
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