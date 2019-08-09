Başkan Gökhan Yüksel, belediye personeliyle bayramlaştı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Kartal Belediyesinin ana hizmet binasındaki başkanlık katında, yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşma töreninde, Başkan Gökhan Yüksel’e başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen personeli geri çevirmeyen Başkan Gökhan Yüksel, belediye personeliyle tek tek ilgilendi. Belediye çalışanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Yüksel, “Sizlerle bir araya gelmek, 463 bin Kartallıya hizmet yarışımızda bana enerji veriyor.” dedi.

Tüm belediye personelinin ve ailelerinin Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Yüksel, "Hepinizin yüzünde gülümseme var. İnşallah bu güler yüzünüz hep böyle devam eder ve böyle güzel günlerde buluşmaya devam ederiz. Bu anlamda, aileniz ve yakınlarınızla iyi bir bayram geçirmenizi diliyorum. Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu.