0553 313 94 23

Başkan Gökhan Yüksel, belediye personeliyle bayramlaştı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
Başkan Gökhan Yüksel, belediye personeliyle bayramlaştı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı.



Kartal Belediyesinin ana hizmet binasındaki başkanlık katında, yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşma töreninde, Başkan Gökhan Yüksel’e başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen personeli geri çevirmeyen Başkan Gökhan Yüksel, belediye personeliyle tek tek ilgilendi. Belediye çalışanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Yüksel, “Sizlerle bir araya gelmek, 463 bin Kartallıya hizmet yarışımızda bana enerji veriyor.” dedi.



Tüm belediye personelinin ve ailelerinin Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Yüksel, "Hepinizin yüzünde gülümseme var. İnşallah bu güler yüzünüz hep böyle devam eder ve böyle güzel günlerde buluşmaya devam ederiz. Bu anlamda, aileniz ve yakınlarınızla iyi bir bayram geçirmenizi diliyorum. Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest bırakıldı
    1. Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest..
    2. Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok..
    3. Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan..
    4. Osmangazi kurban bayramına hazır
    5. HDP’li Silopi Belediyesinin işten..
    6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    7. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    8. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    9. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    10. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    11. Jandarma sürücüleri drone ile havadan..
    12. Çaykur Rizespor’da 4 imza birden
    13. Basın açıklaması yaparken depreme..
    14. Başkan Dündar personelle bayramlaştı
    15. Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram..
    16. Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde..
    17. Başkan Dutlulu, belediye çalışanları..
    18. Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu..
    19. Piyasalarda gün sonu
    20. Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!