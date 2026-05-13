Başkan Geçit: Verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçiriyoruz

Yeşilyurt Belediyesi tarafından deprem sonrası yeniden imar ve inşa süreci kapsamında sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ederken, Konak Mahallesi’nde yapımı büyük ölçüde tamamlanan Duzdaşı TOKİ Konutları bölgesindeki altyapı çalışmaları hız kazandı.

BAŞKAN GEÇİT’İN GİRİŞİMLERİYLE KONAK’A GÜVENLİ YENİ BİR YAŞAM ALANI!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Konak Mahallesi’nde gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde vatandaşların deprem konutu taleplerini dinlemiş, gelen talepler doğrultusunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile görüşmeler başlatılmıştı. Yapılan girişimlerin ardından bölgede inşa edilen Duzdaşı Konutlarında çalışmalar önemli ölçüde ilerlerken, altyapı yatırımları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Duzdaşı Konutları alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

“516 DEPREM KONUTU TAMAMLANDI”

Bölgede devam eden altyapı çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarına başlanacağını ifade eden Başkan Geçit, ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getireceklerini söyledi.

Başkan Geçit, deprem sonrası vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşmasının en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Konak Duzdaşı TOKİ Konutlarımızda devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceledik. Burada hayata geçirilen deprem konutları sadece bir yapılaşma çalışması değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu ve modern yaşam alanlarına kavuşmasının önemli bir göstergesidir. Konak bölgemizde geçmişte yaklaşık 600’e yakın ağır hasarlı konut bulunuyordu. Deprem sonrası vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması adına belediyemiz, meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımız yoğun bir gayret ortaya koydu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın güçlü destekleriyle burada toplam 516 konutun yapımı sağlandı, hayırlı olsun.” diye konuştu.

“DUZDAŞI KONUTLARI BÖLGENİN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK”

Başkan Geçit, projenin temellerinin 31 Mart seçimleri öncesinde Banazı bölgesinde düzenledikleri mahalle toplantılarında atıldığını, vatandaşların konut talebi üzerine çalışmaların başladığını hatırlatırken, “Yapı İşleri Genel Müdürümüzle birlikte bu bölgeyi ziyaret ederek uygun bir noktada konut yapılması konusunda fikir birliğine vardık. Yapılan planlama ve çalışmalar neticesinde konutlarımız büyük ölçüde tamamlanmış durumdadır. Buradan özellikle ifade etmek isterim ki; verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Bu kıymetli eser de bunun en somut göstergelerinden biridir. Konak bölgesindeki yatırımların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız daha güvenli, planlı ve modern yaşam alanlarına kavuşacaktır. Şu anda bölgede alt yapı çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Alt yapı sürecinin tamamlanmasının ardından yollar başta olmak üzere üst yapı çalışmalarını da ivedilikle gerçekleştireceğiz. Belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hangi hizmet varsa yerine getirilecektir. Hemşehrilerimiz müsterih olsun; her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Konutlarımızın gerçeğe dönüşmesinde desteklerini eksik etmeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Milletvekillerimize, Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Yapı İşleri Genel Müdürümüze, tüm kurumlarımıza, meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.