Başkan Geçit: Özal ve Fendoğlu'nun mirası yolumuzu aydınlatıyor

Başkan Geçit mesajında, “Milletimizin hafızasında derin izler bırakmış iki önemli ismi; 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı ve 1978 yılında hain bir saldırı sonucu şehit edilen Malatya’mızın değerli belediye başkanlarından Hamit Fendoğlu’nu rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Merhum Turgut Özal, ülkemizin kalkınması, demokratikleşmesi ve dünyayla bütünleşmesi adına ortaya koyduğu vizyoner liderliğiyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Malatyalıların gönlünde her zaman özel bir yerde olan Turgut Özal, gerçekleştirdiği reformlar ve ortaya koyduğu güçlü irade ile Türkiye’nin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal dönüşümünde attığı cesur adımlar, bugün dahi bizlere yol göstermeye devam etmektedir.

1978 yılında kalleş bir saldırıda hayatını kaybeden, bu toprakların kıymetli bir ismi ve değeri olan Malatya eski Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu ise, milletine ve memleketine hizmet yolunda canını feda etmiş, duruşu ve cesaretiyle hafızalarımıza kazınmış önemli bir dava insanıdır. Onun aziz hatırası, Malatya’mızın birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü sembollerinden biridir. Hamit Fendoğlu milletine adanmış hayatı, cesareti ve kararlı duruşuyla her zaman hatırlanacaktır.

Bizler, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ederken; bu topraklara hizmet etmiş, bedel ödemiş büyüklerimizi asla unutmadan yolumuza devam ediyoruz. Onların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi her daim güçlü tutmak en büyük sorumluluğumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle; merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı ve şehidimiz Hamit Fendoğlu’nu bir kez daha rahmetle yad ediyorum, ruhları şad mekanları cennet olsun.” ifadelerini kullandı.