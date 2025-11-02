  • İSTANBUL
Aktüel Başkan Fırat Görgel; Sütçü İmam’ın Cesareti Halen Yüreklerimizde Yankılanıyor
Başkan Fırat Görgel; Sütçü İmam’ın Cesareti Halen Yüreklerimizde Yankılanıyor

Kahramanmaraş’ın kurtuluş destanının ilk satırlarının yazıldığı 31 Ekim 1919’da düşmana ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam’ın kahramanlığının 106’ncı yıldönümünde mesaj yayımlayan Başkan Görgel, “Sütçü İmam’ın cesareti, bugün hâlâ yüreklerimizde yankılanıyor. İlk kurşun, bağımsızlık sevdasının ve Maraşlı’nın hür yaşama iradesinin simgesidir” dedi.

Kahramanmaraş’ın kurtuluş destanının ilk satırlarının yazıldığı, şehrin simge ismi Sütçü İmam’ın, işgalci askerlere karşı ilk kurşunu 31 Ekim 1919'da ateşledi. Bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü olan ‘İlk Kurşun’un atılışının üzerinden 106 yıl geride kalırken, Kahramanmaraş, Millî Mücadele’nin öncü şehirlerinden biri olarak tarihe geçti. Kahramanmaraş’ın onur ve direniş tarihine altın harflerle yazılan tarihi günün anlam ve önemine vurgu yaparak mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Sütçü İmam’ın cesareti, bugün hâlâ yüreklerimizde yankılanıyor. O gün Maraş’tan yükselen direniş ateşi, Anadolu’nun dört bir yanına umut, Millî Mücadele’nin kıvılcımı oldu” dedi.

“Maraş’tan Yükselen Direniş Ateşi Millî Mücadele’nin Kıvılcımı Oldu”

Sütçü İmam’ın Uzunoluk Hamamı önünde sergilediği cesur tavrın milli direnişin fitilini ateşlediğini dile getiren Başkan Görgel, “Bugün, Kahramanmaraş’ımızın onur ve direniş tarihine altın harflerle yazılmış bir günün 106. yıl dönümündeyiz. 31 Ekim 1919’da Sütçü İmam’ın attığı o ilk kurşun bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlık sevdasının ve Maraşlı’nın hür yaşama iradesinin simgesi. Sütçü İmam’ın cesareti, bugün hâlâ yüreklerimizde yankılanıyor. O gün Maraş’tan yükselen direniş ateşi, Anadolu’nun dört bir yanına umut, Millî Mücadele’nin kıvılcımı oldu. Bizler de bu mirasa sahip çıkmakla yükümlüyüz. Bu vesileyle, başta Sütçü İmam olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; onların izinden yürüyerek, Kahramanmaraş’ımızı daha güçlü, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” cümlelerini sarf etti.

