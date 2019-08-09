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Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde personellerle bayramlaştı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesai bitiminde belediyede görev yapan personellerle bayramlaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:26
Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde personellerle bayramlaştı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesai bitiminde belediyede görev yapan personellerle bayramlaştı. Kurban Bayramı’nın huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni eden Başkan Fadıloğlu, “Tüm çalışma arkadaşlarımın ve hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.


Şehitkamil Belediyesinde gerçekleşen geleneksel bayramlaşma programına Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Oktay Yalçın, Mehmet Ali Korkmaz, müdürler ve personeller katıldı. Belediye personeliyle tek tek el sıkışan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, personellere iyi bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.



“Kurbanlarımızın, Allah katında makbul olmasını diliyorum”


Bayramlaşma sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Her bayram öncesi olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da personellerimizle bayramlaşmak için bir araya geldik. Başkan Yardımcılarımız ve müdür arkadaşlarımızla birlikte mesai arkadaşlarımızla bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bayram günleri; üzüntülerin, kaygıların, sıkıntıların unutulduğu, sevinçlerin arttığı; sevginin, saygının, hoşgörünün pekiştiği özel günlerdir. Bayram süresince görev yapacak tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Bayram ziyareti için yola çıkacak vatandaşlarımızın bayram sevincini acıya dönüştürmemeleri için trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Kucaklaşarak, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak bayram sevincini çoğaltmalıyız. Aile büyüklerimizin hayır dualarını almalıyız. Evrelerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmayalım. Kurbanlarımızın, Allah katında makbul olmasını diliyorum. Herkesin huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızla birlikte tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:26
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