Başkan Erkoyuncu 2025-2026 kampanya sezonunu değerlendirdi

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 2025-2026 kampanya sezonunu değerlendirdi. Bu yıl Konyalı çiftçi için iyi bir sezon olduğunu belirten Başkan Erkoyuncu, polar oranlarında da güzel sonuçlar elde ettiklerini aktararak şu ifadeleri kullandı: “2025-2026 pancar alım sezonunda Konyalı üreticimizin yüzü güldü. Bu yıl polar ve verim anlamında oldukça iyi durumdayız. 2024-2025 kampanya döneminde polar oranı 16,10 iken, 2025-2026 kampanya döneminde bugüne kadar teslim aldığımız pancarın ortalama polar oranı 17,70 olarak gerçekleşti. Yani 1,60 puan yükseldi. Özellikle geç söküm yapan çiftçilerimiz bu konuda daha avantajlı. Bizler her konuşmamızda geç sökümün önemini vurguluyor ve çiftçimizi bu konuda bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Bizler çiftçimizin refahı için gece gündüz demeden hem saha hem de bürokrasi görüşmelerimize devam ediyoruz. Şeker fiyatlarının sektörün endüstriyel üretim maliyetlerinin altında kalması şeker sanayisini zor durumda bırakmaktadır. Ülkemiz tarımının bel kemiği olan şeker pancarı tarımının sürdürülebilmesi fabrikaların ayakta kalmasına bağlıdır. Bu nedenle şeker fiyatlarının reel rakamlara getirilmesi için yoğun mesai harcıyoruz.

Çitçilerimiz müsterih olsunlar, Konya Şeker ailesi olarak her adımımızı çiftçimizin refahını gözeterek atıyoruz” dedi.

HASTALIKLA MÜCADELE EDEN ÇİFTÇİYE 30 MİLYON TL’LİK DESTEK SAĞLANDI

Bu yıl çiftçilerin cercospora hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Başkan Erkoyuncu, bu konuda da çiftçilere destek olduklarını açıklayarak şunları söyledi: “Bizler Konya Şeker olarak üretici ortaklarımızın her koşulda yanındayız. Bu yıl çiftçimiz cercospora mantar hastalığı ile mücadele etmek durumunda kaldı. Bildiğiniz üzere bu hastalık müdahale edilmezse yayılımı hızlı olan bir hastalıktır. Konya Şeker olarak çiftçilerimize acil bir destek programı hazırlayarak isteyen tüm çiftçilerimize ilaç dağıtımı gerçekleştirdik. Fabrika olarak bazı ilaçları ücretsiz, bazılarının ise %70’lik kısmını karşılamak suretiyle çiftçimize destek olduk. KDV hariç toplam 30 milyon TL değerinde ilaç desteği sağlamış olduk. Bu sayede üreticilerin verimi korunurken, ürün kayıplarının da önüne geçilmiş oldu. Üretici ortaklarımıza verimli ve kazançlı bir sezon diliyorum. Her türlü ihtiyaçlarında çiftçimizin yanındayız ve elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.