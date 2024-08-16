Başkan Erdoğan’ın kararı sonrası dalga dalga yayılıyor! Bir ilde daha emeklilere büyük indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “2024 Emekliler Yılı” vesilesiyle Düzçe Valisi Selçuk Aslan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmi Köroğlu ile Tüm Emekliler Derneği Düzce Şube Başkanı Muhittin Bora Yavuz ve Türkiye Emekliler Derneği Düzce Şubesi İdari Sekreteri Ruhi Kartal'ı makamında kabul etti. Ziyarette, Valilik himayelerinde SGK İl Müdürlüğü koordinesinde emeklilere yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye yüzyılının emektarları için “e-devlet” girişi ile ‘Emekli Dijital kartı' oluşturuluyor. Emekliler e-Devlet'ten oluşturdukları Dijital Kimlik Kartı ile “http://emekliler.gov.tr” adresinde yayınlanan Emekliler yılına özel fırsatlardan yararlanıyor. Bu kapsamda Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından birçok sektör işverenleri ile yapılan protokol çerçevesinde Düzce de emeklilere özel indirimler uygulanıyor. Bu dahilde indirim protokolü yapmak isteyen işverenlerin Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile iletişime geçmesi isteniyor.

Ayrıca; Türkiye Yüzyılı Emektarlarına özel indirimlere “http://emekliler.gov.tr” web sitesi “Fırsatlar” sekmesinden erişilebiliyor. Düzce'de ikamet eden emeklilere özel fırsatları bu internet adresinden incelenebiliyor.

Düzce'de sağlık, mobilya, giyim, gazete, matbaa, sanayi, gıda ve kargo sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firma yer alıyor. Yüzde 30 varan indirimler yer alıyor.

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