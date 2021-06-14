Başkan Erdoğan'ın farkı bir kez daha ortaya çıktı

NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.

Aile fotoğrafında Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birlikte en ön sırada yer aldı.

Bugün Türkiye'yi hakettiği konuma ulaştıran ve uluslararası bir saygınlık ve itibar kazandıran Erdoğan'ın yer aldığı bu fotoğraf "nereden nereye" dedirtti.

Erdoğan'ın farkı ortaya çıktı

NATO Toplantısı'nda Erdoğan'ın aile fotoğrafında en ön sırada yer alması dünden bugüne Türkiye'nin konumunun nasıl değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erdoğan öncesindeki utanç dolu yıllarda Türk liderler her zaman umursanmayarak arka plana atılmıştı. Bunun en bariz örneği ise Bülent Ecevit'ti. Eski ABD Başkanı Bill Clinton karşısında ikibüklüm el pençe duran Bülent Ecevit, katıldığı NATO Zirvesi'nde çekilen fotoğrafta da en arka sıralara atılmıştı.