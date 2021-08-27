Başkan Erdoğan'ın duygu dolu anları
Bosna-Hersek'te Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Bosna-Hersek’e hareket etti. Hersek’in Saraybosna Uluslararası Havalimanı’nda resmi heyet tarafından karşılanan Erdoğan’a halkın da yoğun ilgisi oldu.
Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek’te Kovaçi Şehitliği’nde medfun bulunan efsane lider Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret ederek anıt mezara çelenk koydu. Erdoğan ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşadı.