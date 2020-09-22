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Gündem Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Yunan paçavrasına Mehter Marşı dinlettiler
Gündem

Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Yunan paçavrasına Mehter Marşı dinlettiler

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan, 15 Temmuz Gazisi Abdullah İrgin ve Güneydoğu Gazisi Ali Fındıkçı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Yunan paçavrası Dimokratia'yı arayıp, Mehter Marşı dinletti.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:10:00 -
Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Yunan paçavrasına Mehter Marşı dinlettiler

Yunanistan’da yayın yapan sözde gazete Dimokratia paçavrası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle gündeme gelmişti.

Bolu'da bir araya gelen Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan, 15 Temmuz Gazisi Abdullah İrgin ile Güneydoğu Gazisi Ali Fındıkçı paçavraya dikkat çeken bir mesaj gönderdi.

Dimokratia'nın telefon numarası bulan üç arkadaş gazeteyi aradı. Telefonun açıklamasının ardından Alan, İrgin ve Fındıkçı Mehter Marşı dinletti.

Mehter Marşı'nın çaltığı esnada telefonu eline alan Güneydoğu Gazisi Ali Fındıkçı, gazete çalışanlarına, “Atina’ya bir gecede Türk bayrağını dikeriz. Bunu Türkçe’ye çevir. Sen benim dilimi öğreneceksin ben değil” dedi.

"Biz Yunan bayrağı yakmayız"

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan ise demokratik tepki gösterdiklerini söyleyerek, "Her Türk evladı gibi bu ülkede yaşayan 83 milyon gibi bizi de etkiledi. Esasında demokratik tepkimizi dile getirdik. Devletimiz de diplomatik yönden zaten tepkilerini dile getirdi. Gidip orada bir taşkınlık yapamayacağımıza göre arayıp, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hiçbir şekilde hakaret edilmemesi gerektiğini vurgulayarak Mehter Marşı dinlettik. Mehter Marşı'nın da siyasi bir yönü yok. Bizim Yunan halkıyla alıp veremediğimiz yok. Sabrımızı taşırıyorlar. Biz Yunan bayrağı yakmayız. Çünkü bir milletin bayrağı yakılmaz, yırtılmaz. Bir milletin devlet büyüğüne de hakaret edilmez. Biz bu hakarete karşıyız. Devamlı provokasyon yapmalarına karşıyız. Orada tirajı olmayan küçük bir gazetenin prim yapmak için böyle bir şey yapmasını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tepkimizi Türkçe gösterdik"

Mahmut Alan, gazetenin telefon numarasını bulma süreçlerini anlatarak şunları söyledi:

"Telefon numarasını bulmakta zorlandık. Çok ciddi bir araştırma yaptık. Orada yaşayan Türk vatandaşlarına ulaştık. İsminin tam okunuşunu öğrendik. Adres ve telefon bilgisine ulaştık. Biz herhangi bir yetkiye sahip değiliz, vatandaş olarak tepki gösterdik. Yunanca bir şeyler söylediler. Tam anlayamadık. Gazilerimiz vardı. Tepkimizi Türkçe gösterdik, gazimiz de 'Siz bizim dilimizi öğrenin' dedi. Esasında bu da bir duruştur. Bizim devlet başkanımıza hakaret etmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz kendi içimizde eleştirebiliriz ancak dışarıdan kimseye devlet büyüklerimize laf söyletmeyiz"

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Yorumlar

hasan

hahahahahhaaaaaaaa,,,eminim adamlar benden çok gülmüştür.................
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hasan

vallla benim aklıma gelmişti,,,,ama ben de yarın boğazda denize cacıki dökeceğim
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