Başkan Erdoğan'ı Sisi ile tokalaştı diye eleştirenleri Abdurrahman Uzun resmen bombaladı

Abdurrahman Uzun YouTube kanalında, Erdoğan’ı Sisi ile el sıkışırken fotoğraf verdi diye eleştirenleri resmen topa tuttu.

Uzun, YouTube kanalında, “İsmet İnönü’ye bak. Karısını Veniselos’un koluna takacak kadar muhabbeti ne zaman geliştirdi? Onlara ses çıkartmayanlar, Erdoğan Sisi ile fotoğraf verdi diye bağırmaya başladılar.” diyerek eleştirenleri Atatürk üzerinden verdiği örnekle eleştirdi.

Abdurrahman Uzun hazırladığı videoda özetle şunları söyledi:

“Atatürk’ün yanında Yunan cumhurbaşkanı Venizelos var. Atatürk Yunanistan ile savaş etmedi mi? Yunanistan ile savaş edip, sonra böyle bir araya gelip fotoğraf çektirenlere tek kelime edemeyip, Tayyip Erdoğan hiç savaşmadığı Mısır’ın, sadece demokratik olmayan yollarla iktidarı ele geçirdiği için Sisi’ye tepki göstermişti. Şimdi birileri, Sisi ile bir araya geldiler diye Erdoğan’ı eleştiriyorlar.

Aynı eleştiriyi Mustafa Kemal Atatürk’e neden yapamıyorsun?

İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyetinin ikinci cumhurbaşkanı. CHP’nin genel başkanı. Şu resme bakın. İsmet İnönü ve Yunan cumhurbaşkanı. Yunan cumhurbaşkanının kolunda kim var? İsmet İnönünün eşi Vehibe İnönü. Şimdi bir bu fotoğrafa bakın bir de Erdoğan Sisi fotoğrafına. Tayyip Erdoğan eşini İnönü gibi Sisi’nin koluna taktı mı? Hayır. İsmet İnönü’ye bak. Kendi eşini Veniselos’un koluna takacak kadar muhabbeti ne zaman geliştirdi? Kurtuluş savaşında Anadolu’yu işgal eden bunlar değil miydi? Biz bu Yunan ile savaşmadık mı? Sonra nasıl geldik bir araya? Nasıl bu fotoğrafları verdik?

Biz Çanakkale’de İngilizlerle savaşmamış mıydık? Sonrasında Atatürk İngiltere kralını Türkiye’ye davet etmemiş miydi? Arkadaş, devlet yönetmek öyle arkadaş arasındaki ilişkiler gibi olmuyor.

Erdoğan, dokuz yıl önce Sisi karşısında nasıl duruyorsa onu destekliyorduk. Bugün de Sisi ile yan yana duruyorsa bunu destekliyoruz.”