Başkan Erdoğan'dan yenilenme mesajı! 'Bu yoldan çıkanlar olmuştur'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”AK Parti’linin eskisi yenisi olmaz. AK Parti’li olmak demek sadece bir partinin rozetini taşımaktan ibaret değildir. Bizim davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır. AK Parti bu davanın temsilcisi olmayı hak ettiği sürece varlığını ve hizmetini sürdürecektir.

‘Yoldan çıkanlar olmuştur, olacaktır'

Bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar olmuştur olacaktır. Bu ilk insandan bugüne dek var olan bir gerçektir. Kardeş kardeşi niye vurdu diye sormaya gerek yok. Bu var olan bir gerçek bu nasip meselesidir. Kimin nereye gittiğine değil kendimizin hangi istikamette yürüdüğüne bakacağız. Genel Merkezimizin koordinasyonunda, şehirlerimizin her birinde il başkanlarımızdan başlayarak partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz.

‘Büyük kongrede kendimizi yenileyeceğiz'

Önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongrede milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz. Yeni sistemde başarı çıtasını yüzde 50’nin üstüne çıkardık. Tek derdimiz iktidarı sürdürmek olsaydı eski sistem iyiydi. Türkiye büyüdükçe imkanları ve kazançlarıyla birlikte dertleri de büyüyor. Tüm terör örgütleri kuduz gibi ülkemiz üzerine salınıyor. Doğduran ekonomimizi çökertmeyi bile denediler. Kongrelerinde bayrağımızı duvara asmaya çekinenler İstiklal Marşımızı okumayanlar bedelini ödediler. Bundan sonra da ödetiriz ödetmeye de devam ederiz.”

Ayrıntılar geliyor…