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Başkan Erdoğan'dan yeni atamalar

Ticaret Bakan Yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur atandı. İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay, Yatırım Ofisi Başkanlığına Salim Arda Ermut getirildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:35
Başkan Erdoğan'dan yeni atamalar

Ticaret Bakanlığı ile İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Başkanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ticaret Bakan Yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur atandı.

 İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay, Yatırım Ofisi Başkanlığına ise Salim Arda Ermut getirildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:35
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