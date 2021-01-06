Başkan Erdoğan'dan ve Edi Rama'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Arnavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki ülkeyiz.

Bugün Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz.

Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık.

Arnavutluk 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Arnavutluk 2 büyük deprem yaşadı. Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan 2 depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

"Ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatı bulduk''

Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye Arnavutluk'un en büyük 4. ticaret ortağıdır. Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'ta yaklaşık 20 milyon avro değerinde 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin restorasyonuna ilişkin imzalar atıldı.

"FETÖ'nün ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz"

FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz.

Arnavutluk'ta genel seçim

Bu arada, Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İTÜ ile sayın Başbakan'ın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Şu anda İTÜ'de 100 civarında Arnavut öğrencimiz eğitim-öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber de şu anda eğitim-öğretimde Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. Bu düşüncelerle 25 Nisan'da gerçekleştirilecek genel seçimlerin Arnavutluk'a hayırlı olmasını diliyorum.

Arnavut Başbakanı Rama'nın açıklamaları şöyle:

Şunu tespit ettik, güçlü bir irade gördük. İki iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir sayfa imkanını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı size müteşekkirim. Biraz önce yaptığımız başa baş görüşmeler ve çok kıymetli zamanını bizim heyetimize ayırdığı için. Birçok konu ele aldık. Türk halkına müteşekkirlik duygularımı ifade etmek istiyorum. Depremden etkilenen aileler için yapılan yardımlar için. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ulusal anlamda hem küresel anlamda Arnavutluk'ta yeni inşa sürecine dahil oldu, bu sürece başkalarının da katılmasını sağladı. Arnavut depremzedeler için kayda değer bir tutar taahhüt edildi. Dost ülke ve sayın Erdoğan'ın şahsı tarafından ilan edilen dayanışma her zaman olmuştur. Bu sadece bizim sıkıntıda olduğumuz zamanlarda değil. Korona sürecinde de sayın Cumhurbaşkanı Arnavutluk'un yanında durdular. Türkiye'den gelen sağlık yardımları çok anlamlıdır bizim için. Bugün görüştüğümüz konulardan bir tanesi de yakın işbirliğiydi. Özellikle korona mücadelede yanımızda olması, hiçbir şeyi esirgemeden yardımda bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yaklaşımı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "İnsanlık tek vücuttur, milletler bu vücudun parçasıdır" demişti. Türkiye de depremden zarar gördü, başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyorum.