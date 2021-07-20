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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na davet gönderdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 14:08:00 - 2021-07-20 14:12:28
Başkan Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Kurban Bayramı Namazı’nı Lefkoşa’daki Hala Sultan Cami’sinde kıldı. Erdoğan namazı, Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nu devirmek için kongre sürecini başlatan Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk de vardı.

Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'le ilgili şu açıklamaları yaptı:

- Oğuzhan Bey Kıbrıs Barış Harekatının yapıldığı dönemde Erbakan Hocamızın en yakın çalışma arkadaşıydı. O dönemde bu Kıbrıs Barış Harekâtında o da üst düzey görev almış siyasilerdendi. Dedik ki bu ziyareti yaparken Oğuzhan Asiltürk Beyi kafilemize katalım dedik.

Temel Karamollaoğlu'nu da davet ettik

- Aynı şekilde yine o dönemin siyasi hareketi olarak, yani o koalisyonun içinde Erbakan hocamızla beraber bulunan kadrodan Temel Beyi de davet ettik. Bu davetleri yaparken birlik ve beraberliği sağlayarak bunları yapalım istedik.

Ecevit'in makamında oturan DSP Genel Başkanı...

- Demokratik Sol Parti'nin şu anki genel başkanını da aramıza aldık. Çünkü merhum Ecevit'in o da şuandaki makamında bulunduğu için o da bizimle beraber. Derdimiz bütün bu birlikteliği sağlamak. Bundan sonraki süreçte de biz kuzey güney demek istemiyoruz. Artık Kıbrıs Türkü diyoruz. Olaya böyle bakıyoruz. Bundan sonra da böyle devam ettireceğiz.

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