Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: Milletimizin başı sağ olsun

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar kara sularında icra edilen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerimiz ve milli teknoloji hamlemizin neferleri olan ASELSAN teknisyenlerinin ailelerine taziye mesajı gönderdi. Devletin zirvesinden gelen mesajda, şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkılacağı vurgulanırken, kederli ailelere sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi.

Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresinde gerçekleştirilen askeri eğitimler sırasında, teknik bir arıza sonucu Katar kara sularına düşen helikopterde şehadet mertebesine erişen evlatlarımızın acısı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Kazada şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile milli savunma sanayimizin öncü kuruluşu ASELSAN bünyesinde görev yapan teknisyenler Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için devletin en üst makamından taziye mesajı yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında, Katar kara sularında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

