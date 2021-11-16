Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
88 yaşında hayata gözlerini yuman Sezai Karakoç için bir başsağlığı mesajı yayınlayan Başkan Erdoğan, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Erdoğan, paylaşımında, "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.